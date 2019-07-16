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“Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş”

Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 890 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak belirlediğini açıkladı.

“Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş”

Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 890 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak belirlediğini açıkladı.

16 Temmuz 2019 Salı 21:55
“Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş”

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 1993 yılından itibaren vekâletle kurban kesim organizasyonu yaptığını hatırlatan Müftü Fatih Kaya, “Bu manada vakfımız; milletimizin kurban vekâletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte, tam bir titizlik ve şeffaflıkla, dinimizin esaslarına uygun olarak, güven ve emanete riayet şiarıyla yerine getirmektedir. Kurbanlar, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımızla, vakfımızın görevli ve gönüllüleri nezaretinde yerine getirilmektedir” dedi.

2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’na 430 bin 8 hisse kurban emanet edildiğini belirten Kaya, “Yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiş ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 2018 yılında vakfımıza vekâlet verilen kurban sayısında bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse fark ile yüzde 76 oranında bir artış meydana gelmiştir. Alacamızda da vatandaşlarımızın bizzat camilerimize ve müftülüğümüze müracaat ederek yetmiş(70) hisse kurbanı vekâlet yolu ile kestirmişlerdir” diye konuştu.

Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu sene vekâlet yolu ile kampanya sloganını “Kurbanını Paylaş, Kardeşlinle Yakınlaş” olarak belirlediğini, kampanyaya 10 Ağustos 2019 tarihine kadar cami ve müftülüklere müracaat etmek suretiyle iştirak edilebileceğini ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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