Köyüne döndü, sürü sahibi oldu

Evlenip gittiği İstanbul’dan 2009 yılında köyüne dönerek 35 koyun alan Filiz Kaplan’ın bugün yaklaşık 350 hayvanlık sürüsü var. Ayrıca bitkisel üretim de yapan Filiz Kaplan köyde yaşamanın zorluklarını bile bile köyüne döndüğünü, ilk olarak 35 adet koyun alarak işe başladıklarını, hiç alışık olmadıkları bir hayata başlamanın heyecanı ve kardeşi Vahit Kaplan, çocukları Fatma ve Emre’nin yardımlarıyla sürülerini bugünkü haline getirdiklerini söyledi.

Her işin kendine mahsus zorlukları olmasına rağmen özellikle hayvanlar ile uğraşmanın çok emek ve zaman isteyen bir iş olduğunu bu zorlukların ancak ilgi ve hayvanlara olan sevgi ile aşılabileceğini söyleyen Filiz Kaplan, 2009 yılından beri bu işi yaptıklarını, bakım işleri için bugüne kadar hiç çoban tutmadıklarını, bütün bakım işlerini aile fertlerinin ortaklaşa yaptığını bu sayede sıkıntıların üstesinden daha rahat geldiklerini söyledi.

Filiz Kaplan'ın köyüne dönerek başarı elde etmesi zamanla meyvesini verirken, emekli olan amcasının oğlu Fikret Kaplan ile oğlu Hakan Kaplan da köye dönerek küçükbaş hayvancılığa başladı.

Hakan Kaplan üniversite mezunu olduğunu, özel sektörde çeşitli işlerde çalıştıktan sonra hayvancılıkta karar kıldığını ve tercihinden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirirken, babası Fikret Kaplan ise emekli olmasına rağmen üretime katılmış olmaktan ve ayrıca şehir hayatının getirdiği sağlık problemlerini zamanla atmış olmaktan dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.

Bütün yoruculuğunun yanında asıl zorluklarının mera sorunu ve yaşadıkları içme suyu problemi olduğunu anlatan Filiz Kaplan ve Fikret Kaplan merada bulunan çeşmelerin zamanla kuruduğunu, hayvanlarını sulamak için uzun yollar kat ettiklerini ve çoğu zaman inip çıkması zor olan sulama göletini kullandıklarını, su sorunun halledilmesi için resmi kurumlara başvurduklarını ilgi alakalarından dolayı İlçe Kaymakamı Kürşad Atak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Demiral’a desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ettiklerini vurguladı.

(Haber Merkezi)