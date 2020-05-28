Köy çocuklarına moral verdiler

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Alaca Ortaokulu öğretmenleri tarafından koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilen ve okulların kapalı olmasından dolayı okullarından, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı da sokaklardan mahrum kalan öğrencilere moral ve motivasyon ziyaretinde bulunuldu.

Alaca Ortaokulu öğretmenleri ilçede 16 köyü tek tek dolaşarak 53 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. 8.sınıf öğrencilerine deneme, hikaye kitabı veren öğretmenler onlarla sohbet ederek moral ve motivasyon desteği sağladılar. Öğretmenler ayrıca öğrencilerin bayramını da kutladı.

(Haber Merkezi)