Köy çocuklarına moral verdiler
Çorum’un Alaca İlçesi’nde öğretmenler yeni tip koronavirüs salgını sonrasında okulları kapanan ve evlerinden dışarı çıkmaları yasak olan öğrencileri köylerdeki evlerinde ziyaret ederek hem moral verdiler hem de bayramlarını kutladılar.
Alaca 28.05.2020, 20:20
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Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Alaca Ortaokulu öğretmenleri tarafından koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilen ve okulların kapalı olmasından dolayı okullarından, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı da sokaklardan mahrum kalan öğrencilere moral ve motivasyon ziyaretinde bulunuldu.
Alaca Ortaokulu öğretmenleri ilçede 16 köyü tek tek dolaşarak 53 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. 8.sınıf öğrencilerine deneme, hikaye kitabı veren öğretmenler onlarla sohbet ederek moral ve motivasyon desteği sağladılar. Öğretmenler ayrıca öğrencilerin bayramını da kutladı.
(Haber Merkezi)
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