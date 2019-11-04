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Korkunç cinayet: 1 ölü 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 18 yaşındaki genç öldü, 20 yaşındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Korkunç cinayet: 1 ölü 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 18 yaşındaki genç öldü, 20 yaşındaki arkadaşı ağır yaralandı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:29
Korkunç cinayet: 1 ölü 1 yaralı

Olay, Alaca ilçesine bağlı Büyük Söğütözü köyü civarında meydana geldi.

Alaca’da yaşayan Vahit Mazlum (18) ve Sefa Ş. (20), iddiaya göre iki hafta önce kent merkezinde Mücahit T’ye ait iş yerini kurşunladı.

Bu sebepten dolayı aralarında husumet oluşan Mücahit T. ile Vahit Mazlum ve Sefa Ş, Büyük Söğütözü köyü girişinde konuşmak için buluştu. 

Konuşmaya başlayan taraftar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf kavgaya tutuştu. Bu sırada Mücahit T, üzerindeki tabancayla karşı tarafa rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler göğsüne isabet eden Vahit Mazlum, olay yerinde hayatını kaybetti. Göğüs bölgesinde yaralanan arkadaşı Sefa Ş. İse ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sefa Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Olayda yaşamını yitiren Vahit Mazlum'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aracıyla kaçan Mücahit T'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 04.11.2019 16:31
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