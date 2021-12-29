Kooperatif Market Alaca Şubesi açıldı

Kooperatif Marketin Alaca Şubesi Yozgat Yolu üzerinde dualarla hizmete açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor.

Kooperatif Market’in Alaca Şubesi ise Yozgat Yolu üzerinde dualarla hizmete açıldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market’in Alaca şubesinin açılışını Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, daire amirleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri ve vatandaşlar tarafından dualarla gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)

