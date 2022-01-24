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Kontrolden çıkan otobüs devrildi: 2 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Alaca 24.01.2022, 18:40
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Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametine seyir halinde olan D.D. yönetimindeki 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsü Eskiyapar köyü yakınlarında havanın kar yağışlı ve yolların buzlu olmasından dolayı kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan şarampole düşen otobüs devrildi. Kazada otobüste bulunan 16 yolcudan S.S. ve E.S. isimli yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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