Kızılay’dan Atak ve Şaltu’ya davet

Bu çerçevede Türkiye Kızılay Derneği Alaca Şube Başkanı Fatih Arslan ve Türk Kızılay’ı Çorum Kan Bağış Merkezi’nden Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Güloğlu, Alaca Kaymakamı Kürşad Atak’ı ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu makamında ziyaret ederek kan bağışına davet ettiler.

Türk Kızılay’ında kan stoklarında yaşanan azalmaya dikkat çeken Kızılay Başkanı Arslan, koronavirüs tedbirlerinden dolayı ülke genelinde günlük kan bağışlarında büyük bir azalma yaşandığını belirterek, tüm ilçe haltına 6-7-8 Şubat tarihleri arasında Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan kan bağışına davet etti.

(Haber Merkezi)