Kepçe operatörüne teşekkür belgesi

Alaca'da kepçe operatörüne teşekkür ve takdir belgesi takdim edildi.

Alaca Kaymakamı Kürşad Atak ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde göstermiş olduğu gayret, azim ve çalışmalarından ötürü kepçe operatörü Ertuğrul Küçük'e teşekkür ve takdir belgesi takdim etti.

(Uğur GÖRKEM)

