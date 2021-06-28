Kaymakam Atak’tan şehit ailesine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda Kaymakam Kürşad Atak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İlçe Garnizon Komutanı Erkan Arıcan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erhan Atalay’ın katılımı ile Babalar Günü nedeniyle şehit babası Hasan Güneş evinde ziyaret edildi.

Şehit Babası Hasan Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek protokol üyelerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

