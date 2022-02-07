Kardan ev yaptı

Alaca’nın Kızıllı köyünde yaşayan Fidan, yoğun kar yağışını fırsat bilerek bahçesine yaptığı kardan evin çevresini nostaljik malzemelerle süsledi.

Fidan, çocukları ve torunlarıyla kardan evde hem vakit geçiriyor, hem de güzel bir nostalji yaşıyor. Oba çadırını andıran ve 10 kişilik kardan ev büyük ilgi görüyor. Menderes Aslan Fidan, yaptığı evi “saray” olarak nitelendirdi. (Yusuf ÇINAR)

