Kar kalınlığı bir metreyi geçti! Köy yolu 5 gündür kapalı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Karnıkara köyünde kar kalınlığı 1 metre 23 santime ulaştı. Yoğun kar yağışı sonrası yaklaşık 5 gündür yollarının kapalı olduğunu ifade eden vatandaşlar, bazı elektrik direklerinin de yıkıldığını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.