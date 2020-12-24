Kapılarını çalan herkesi sevindiriyorlar

Alaca Engelliler Derneği, şimdiye kadar ilçe ile birlikte Çorum, Yozgat, Sorgun, Sungurlu ve çevre ilçelerine tekerlekli sandalye hediye etmeye, çocukları, yaşlıları, teyzeleri, dedeleri, göçmenleri, çadırlarda yaşayan işçileri ve derneğin kapısını çalan herkesi sevindirmeye devam ediyor.

Alaca Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Görür yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz. Hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Hastanelere, okullara sandalye hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun vadeli ve kalıcı hayır yapmak isteyen hayırseverler tekerlekli sandalyeyi tercih ediyorlar ve biz de bu hayırlı işlere köprü oluyoruz. Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmadığı ve bu nedenle akülü aracı bozulan engellilerin çok sıkıntı çektiklerini yaşayarak gördüğümüzden bunun çözümü için dernek bünyesinde bir tamir atölyesi kurduk. Kendileri de engelli olan iki ustamızla hizmet veriyoruz. Engellileri sevindirmenin mutluluğunu yaşarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, yardımcı olan, derneğimizin çorbasında tuzu olan bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz”

(Haber Merkezi)