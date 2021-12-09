Jandarma Alaca'daki öğrencileri bilgilendirdi

Jandarma tarafından Güvenli İnternet-Güvenli Alışveriş konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Bahçeli Köyü İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette güvenli internet kullanımı, internet okur-yazarlığı, çocukların girmemesi gereken internet sitelerinden kaçınma yöntemleri ve güvenli alışveriş konularında öğrencilere gerekli uyarılar yapıldı. Öğrencilerin seviyelerine uygun okuma kitapları hediye edilerek ayrıca okul kütüphanesine de kitap bağışında bulunuldu.

Öğrencilere Jandarma’nın tanıtımı yapılarak, Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı dağıtıldı. Faaliyet sonunda Covid-19 pandemisiyle mücadelede bireysel olarak dikkat edilmesi gereken “Maske, Mesafe ve Temizlik” kuralına riayet edilmesi hususunda da öğrenciler uyarıldı. (Haber Merkezi)

