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“İyi ki varsın Eren”
Alaca Belediyesi tarafından düzenlenen “İyi ki Varsın Eren” isimli açık hava sinema gösterisi, Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendi.
Alaca 20.07.2022, 20:07
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Yüzlerce vatandaşın katıldığı açık hava sinemasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, tüm katılımcılara teşekkür etti.
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”, Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayat hikâyesini konu ediyor.
(Haber Merkezi)
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