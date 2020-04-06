İnşaattan düşen genç kurtulamadı

Alaca’ya bağlı Killik köyü nüfusuna kayıtlı Cengiz Tokmak (30), inşaattan düşerek, genç yaşta hayatını kaybetti.

İstanbul'da çalıştığı bir inşaatın 12. katından dengesini kaybederek düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cengiz Tokmak'ın genç yaşta ölümü ise başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü.

Talihsiz gencin cenazesinin bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından Killik köy mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhume Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)