Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
92071
ALTIN
361.877
DOLAR
6.7645
STERLİN
8.3516
EURO
7.3101

İnşaattan düşen genç kurtulamadı

Çorum’da inşaattan düşen bir genç hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen genç kurtulamadı

Çorum’da inşaattan düşen bir genç hayatını kaybetti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:20
İnşaattan düşen genç kurtulamadı

Alaca’ya bağlı Killik köyü nüfusuna kayıtlı Cengiz Tokmak (30), inşaattan düşerek, genç yaşta hayatını kaybetti.

İstanbul'da çalıştığı bir inşaatın 12. katından dengesini kaybederek düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cengiz Tokmak'ın genç yaşta ölümü ise başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü.

Talihsiz gencin cenazesinin bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından Killik köy mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhume Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 06.04.2020 18:21
İlgili Haberler
Alaca’da silahlı kavga: 1 yaralı
Alaca’da silahlı kavga: 1 yaralı
Mehmet Şirin toprağa verildi
Mehmet Şirin toprağa verildi
Din görevlileri toplandı
Din görevlileri toplandı
Alaca Eğitim-Bir-Sen’den “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi”
Alaca Eğitim-Bir-Sen’den “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi”
Alacalılara Meclis’i tanıttı
Alacalılara Meclis’i tanıttı
Alaca Kaymakamı minik öğrencilere masal okudu
Alaca Kaymakamı minik öğrencilere masal okudu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim