İngilizce Öğretmeni Şener kitap çıkarttı

Öğretmen Serkan Şener’in "PROFICIENCY IN ENGLISH GRAMMAR" adlı İngilizce dilbilgisi kitabı çıktı. 8- 9-10-11 ve 12. sınıflar ile mezun dil öğrencileri için başucu kitabı niteliğinde olan eser için Kültür Bakanlığından gerekli izinler ve bandrol alınırken, şu an için sınırlı sayıda çıkartılan kitabın önümüzdeki dönemlerde baskı sayısının artırılması planlanıyor.

Serkan Şener’in çalışmalarının kitap haline getirildiği eserin herhangi bir ticari durumu bulunuyor.

(Haber Merkezi)