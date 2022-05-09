İki kazada 5 kişi yaralandı

Ramazan E.’nin kullandığı 19 LL 512 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi Kavşağı'nda, Hayati Ö.’nün kullandığı 55 PN 197 plakalı TIR’la çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tokat-Ankara kara yolunun Alaca ilçesi Çopraşık köyü mevkiinde, Hasan Ş.’nin kullandığı 06 VJ 047 plakalı otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ayşegül, Zeynep ve Ahmet Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(AA)

