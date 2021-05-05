İbrahim Etem Eren vefat etti
Alaca 05.05.2021, 01:00
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Çorum ve Alaca’nın tanınan simalarından İbrahim Etem Eren, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alaca İlçesi Denizhan Mahallesi sakinlerinden, Tahsin Eren'in kardeşi, Bedia Arklan Eren’in eşi, Emre Eren'in babası, Alaca Belediyesi’nden emekli İbrahim Etem Eren (59) vefat etti.
Merhumun cenazesi Alaca’da Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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