HEM’den “Geleneksel Türk İşlemeleri” sergisi

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türk kültürümüzün en güzel motifleri ile şekillenen işlemeler ile kurumumuzu renklendirdiler. Yeni tip koronavirüs pandemisi kurallarına riayet ederek gezilebilecektir. Kurs öğretmenimiz Şükriye Odabaş ve kursiyerlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

