HEM’den “Geleneksel Türk İşlemeleri” sergisi
Alaca Halk Eğitim Merkezi’nde Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) destekli “Makinede Geleneksel Türk İşlemeleri” kursunun sergisi açıldı.
Alaca 23.05.2021, 18:47
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Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türk kültürümüzün en güzel motifleri ile şekillenen işlemeler ile kurumumuzu renklendirdiler. Yeni tip koronavirüs pandemisi kurallarına riayet ederek gezilebilecektir. Kurs öğretmenimiz Şükriye Odabaş ve kursiyerlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)
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