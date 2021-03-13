Hem analar hem de babalar gözyaşlarına boğuldu

Olay, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Servet Başbuş'un oğlu Z.B. ile 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi, kavga etti. Servet Başbuş, okula gitmek için servis minibüsünde bulunan Taşar ve Hakverdi'ye tabancayla peş peşe ateş etti. İki öğrencide doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLDİLER

Bugün ise iki arkadaş köyde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törende, Tunç Taşar'ın babası Süleyman Taşar ve Kaan Hakverdi'nin babası Zafer Hakverdi, evlatlarının ardından gözyaşı döktü.

Her iki öğrenci içim İmat .köyünde düzenlenen cenaze katılan İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, acılı ailelere başsağlığı diledi.

Taziye sırasında Tunç Taşar'ın babası Süleyman Taşar, " Komutanım çocuklar şehit oldu. öpemediğim yavrularıma kıydılar komutanım. Köy meydanında vurdular benim yavrumu. İdam sehpasında ibreti alem için sallandırsınlar. “ dedi.

Kaan Hakverdi'nin babası Zafer Hakverdi de, cenaze boyunca güçlükle ayakta durdu. Acılı babayı yakınları teselli etti.

MİLLETVEKİLİ HAKVERDİ ACIMIZ BÜYÜK

Cenazeye katılan ve öldürülen Kaan Hakverdi'nin yakın akrabası olan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi “Çok üzücü bir olay, acımız çok büyük “ dedi.

İNSANLIK DIŞI BİR OLAY

Servet Başbuş tarafından tabancayla vurularak öldürülen 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Hakverdi'nin ağabeyi Onur Hakverdi, "Acımız büyük, ne diyebilirsin ki bunu yapana en ağır şekilde gereğinin yapılmasını istiyorum. İnsanlık dışı bir olay. Çocuklar kendi aralarında kavga ederse gelirsin babasıyla, annesiyle görüşürsün. Çocuğa silah sıkmak insanlık dışı. 2 tane 13- 14 yaşında çocuğu katletmek çok büyük bir olay. Kardeşim Kaan karıncayı bile incitmeyecek bir çocuktu" dedi . Diğer yandan olayın ardından köyde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.