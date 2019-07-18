“Hayırlı işlere köprü oluyoruz”

Alaca, Çorum, Yozgat, Sorgun, Sungurlu ve çevre ilçelerine tekerlekli sandalye bağışında bulunan Alaca Engelliler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, uzun vadeli ve kalıcı hayır yapmak isteyen hayırseverlerin tekerlekli sandalye aldıklarını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda da derneğin köprü olduğunu bildirirken, “Akülü sandalyelerin özel bir tamircisinin olmadığı ve bu nedenle akülü aracı bozulan engellilerin çok sıkıntı çektiklerini yaşayarak gördüğümüzden bunun çözümü için dernek bünyesinde bir tamir atölyesi kurduk. Kendileri de engelli olan iki ustamızla hizmet veriyoruz. Engellileri sevindirmenin mutluluğunu yaşarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, yardımcı olan, derneğimizin çorbasında tuzu olan bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)