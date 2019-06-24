Gölette ölü bulundu

Alınan bilgilere göre Büyükhırka Köyü’nde ikamet eden 63 yaşındaki Z.A., isimli şahıs ailesi tarafından köyde bulunan sulama göletinde hareketsiz bir şekilde bulundu. 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesine rağmen şahıs kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Psikolojik sorunları bulunan şansın intihar etmiş olabileceğinden şüphelenilirken, Alaca Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesinin ardından maktul Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlandı.

(Haber Merkezi)