“Geri Dönüşüm Bilinci” semineri

Alaca Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kurucusu olduğu Uçur Hayallerini eTwinning projesinde her ay “Uzman Günü Seminerleri” adı altında projeye bir uzman davet edilerek proje ortağı öğretmen ve öğrencilere ayın teması olan konu hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Bu kapsamda Aralık ayında “Geri Dönüşüm Bilinci” konusunda Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde Çevre Teknikeri olarak görev yapan ve atıkların geri dönüşümü konusunda uzman olan Rıdvan Kabakçı eğitime konuşmacı olarak davet edildi. Çevrimiçi yapılan seminerde Kabakçı, proje ortaklarına geri dönüşüm konusunda açıklamalar yaptı. Kağıdın üretiminden atık hale gelene kadar geçen süreç ile atık halden tekrar kullanıma hazırlanmasına kadar geçen süreci anlatan Rıdvan Kabakçı, ayrıca kağıt dışında yer alan ve geri dönüştürülebilen atıklardan bahsetti.

Proje kurucularından ve proje il koordinatörü olan Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Çağlar Aktürk, proje hedeflerinden biri de öğrencilerde geri dönüşüm bilinci kazandırmak olduğu ve bu tarz etkinliklerle hedeflere ulaşılacağını belirtti. Proje ortağı öğrencilerin ve öğretmenlerin ilgi gösterdiği oturum eğlenceli ve sohbet havasında gerçekleşti.

Oturum moderatörü Çağlar Aktürk, bu seminerin yapılmasından dolayı Çorum Belediyesi’ne ve Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Rıdvan Kabakçı’ya katkılarından dolayı teşekkür ederek program tamamlandı.

(Haber Merkezi)