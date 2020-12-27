Genç avukat, hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesi Kılavuz köyü nüfusuna kayıtlı olup, Ankara'da ikamet eden, iki dönem önce Ege Çorumlular Dernek Başkanlığı yapmış olan Av. Ali Volkan Emir, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Emir’in genç yaşta hayata veda etmesi, ailesi, sevenleri ve sivil toplum kuruluşları arasında derin bir üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)