Son Dakika

Genç avukat, hayatını kaybetti

Çorumlu Avukat Ali Volkan Emir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alaca 27.12.2020, 18:19
245
Genç avukat, hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesi Kılavuz köyü nüfusuna kayıtlı olup, Ankara'da ikamet eden, iki dönem önce Ege Çorumlular Dernek Başkanlığı yapmış olan Av. Ali Volkan Emir, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Emir’in genç yaşta hayata veda etmesi, ailesi, sevenleri ve sivil toplum kuruluşları arasında derin bir üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 27 Aralık 2020
İmsak 06:24
Güneş 07:56
Öğle 12:46
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@