Flaş HaberÇorum’da deprem
Eski belediye başkanı Aslan Şahin hayatını kaybetti
Alaca 30.09.2021, 22:47
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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükhırka Beldesi eski Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara İl Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Aslan Şahin vefat etti.
Şahin'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükhırka Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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