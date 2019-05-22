“Engelsiz yaşam” duvarı oluşturuldu

Avni Çelik MYO Engelli Birimi Temsilcisi Öğretim Görevlisi Esra Özata, “Farkındalık Eğitimi” adıyla yaptığı sunumda Türkiye’deki üniversitelerde genel durumdan bahsederek “Engelsiz Üniversite” kavramını “Herkes için Üniversite” şeklinde ifade etti.

Hitit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Kordinatörlüğü’nce çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek birimin görevlerine de değinen Özata’ya sunumu boyunca İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Meryem Karakaş işaret diliyle eşlik etti.

Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Bahat Comba yaptığı konuşmada 2018 yılında Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde önemli bir başarı yakaladığını, 2019 yılında da birimlerinin engelli bireylerin mekanlara, eğitime ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmaya devam ettiğini ifade etti.

Bu amaçla okulun fiziksel imkanlarının iyileştirildiğini ve topluma fayda konusunda Çorum Engelliler Derneği üyelerine tekerlekli sandalye bakım ve onarımı hakkında eğitim verildiğini de kaydeden Comba yeni başvuruların yapıldığını da ifade etti.

Sunum sonrasında Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, öğretim elemanları, öğrenciler ile Alaca Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nden gelen öğrencilerin de katılımıyla Engelsiz Yaşam Duvarı etkinliği gerçekleştirildi. Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Resim Öğretmeni Aşgın Tuğçe Bilgili’nin Alaca Avni Çelik MYO’nun duvarına yaptığı ağacın dallarına ellerini yeşile boyayarak yaprak baskısı yapan öğrenciler, duvara bir anı olarak el izlerini bırakmış oldu.

Etkinliğin devamında “Empati Çalışması” yapılarak 5 öğrencinin gözleri bağlandı ve bir öğrenciden de tekerlekli sandalye kullanması istendi. Bu çalışma sonrası duygularını ifade eden öğrenciler ise görmemek ve yürüyememenin ne kadar zor olduğunu ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)