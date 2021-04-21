Engellilerin yüzünü yine güldürdüler

Alaca Engelliler Derneği ile Çorum Engelsiz Yaşam Derneği'nin iş birliği ile engellilerin yüzleri güldü.

Çorum merkezde ikamet eden bir kişiye banyo sandalyesi, iki çocuğa da manüel tekerlekli sandalye hediye edildi.

12 senedir Alaca, Çorum, Yozgat ve çevre illerde yaşayan engellilere hizmet veren Alaca Engelliler Derneği, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği'nin vesilesi ile Ertuğrul Kazak'a banyo sandalyesi ve Safi Eren ile Ela Hazal'a manüel tekerlekli sandalye hediye edilerek, yaşamları kolaylaştırıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

