Önceki gün yapılan ziyarete AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan katıldı.

Ziyarette şehit aileleri ve gazilerin sosyal haklardan yararlanabilmeleri ve şehit ailelerinin sorunları ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, şehit ailelerinin ve gazilerin sosyal haklardan yararlanması konusunda gerekli yasaların düzenlenmesi gerektiğini iletti.

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ceylan ise yaptığı konuşmada; “Ülkemizin başı sağolsun. Bu gün şehitlerimiz var. Terör unsurları emellerine ulaşamayacaklar. Bu milletin bu topraklara sahip çıkmasıyla her şeyi aşacağız. Başımız sağolsun. Sizler için ne yapsak az gelir. Sorunlarınızın çözümü için her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)