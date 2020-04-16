Eğitim camiası yasta

Kuyumcu'nun ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere ilimizdeki eğitim camiasında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Kuyumcu, 1969 yılında Çorum'un Alaca İlçesine bağlı Kapaklı Köyünde dünyaya gelmişti. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu Alaca Şehit Nedim Tugaltay Lisesi orta bölümünde, liseyi ise Gümüşhane Öğretmen Lisesinde bitiren Hasan Kuyumcu, 1989 yılında girdiği Eğitim Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olarak aynı yıl içerisinde öğretmenlik mesleğine başladı.

Bir dönem Alaca Fatih İlköğretim Okulu Müdürlüğü ve Çorum Erkek Yetiştirme Yurdunda Müdür vekilliği görevlerinde bulunan Hasan Kuyumcu, son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanmıştı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)