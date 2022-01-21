Duran Ongu güven tazeledi
Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası’nda Duran Ongu güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.
Alaca Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları ile mali rapor ve tahmini bütçe görüşülerek ibra edildi.
Konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde 139 oy alan Duran Ongu yeniden başkan seçilirken, diğer aday Enes Çağın ise 49 oyda kaldı.
Duran Ongu başkanlığındaki Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası’nın yönetimi şu isimlerden oluştu; “Necati Cuma, Satılmış Uykun, Osman İşeri, Ömer Yağlı, Hüsamettin Yıldırım, Kaplan Başıbütün”
Yapılan seçim sonucunda Denetim Kurulu üyeliğine ise Mustafa Erbaş, Olgun Özkan ve Halim Yıldız seçildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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