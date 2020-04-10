Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.587
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3530
EURO
7.3050

Dolandırıcıların tuzağını Jandarma ekipleri bozdu

Çorum’un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan şahsı jandarma ekipleri dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

Dolandırıcıların tuzağını Jandarma ekipleri bozdu

Çorum’un Alaca ilçesinde çiftçilik yapan şahsı jandarma ekipleri dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

10 Nisan 2020 Cuma 19:39
Dolandırıcıların tuzağını Jandarma ekipleri bozdu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Küçükdona köyünde bir kadın 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak eşi N.G.’nin evdeki 3 bileziği alarak oğluna acil para yatırması gerektiğini belirterek ilçeye gittiğini söyledi. Eşinin telefonun sürekli meşgul olduğunu dile getiren kadın dolandırılma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir bankaya ait ATM önünde N.G.’yi gördü. Bir taraftan ATM’ye para yatırmaya çalışan diğer taraftan da telefonla görüşen N.G.’nin hal ve hareketlerinden heyecanlı ve korktuğunu gören Jandarma ekipleri, şahsa kiminle görüştüğü sordu. N.G’nin oğluna para yatırması gerektiğini belirtmesi üzerine jandarma, şahsın elindeki telefonu alarak talihsiz adamı dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtardı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede şüpheli tespit edilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Hastaneye 2 adet el dezenfektan cihazı
Hastaneye 2 adet el dezenfektan cihazı
Alaca’da silahlı kavga: 1 yaralı
Alaca’da silahlı kavga: 1 yaralı
İnşaattan düşen genç kurtulamadı
İnşaattan düşen genç kurtulamadı
Mehmet Şirin toprağa verildi
Mehmet Şirin toprağa verildi
Din görevlileri toplandı
Din görevlileri toplandı
Alaca Eğitim-Bir-Sen’den “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi”
Alaca Eğitim-Bir-Sen’den “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim