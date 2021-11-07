Doktor-hasta kavgasına müdahale eden güvenlik görevlisinin kolu çıktı
ÇORUM'da diş ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine giden Ali.S. ile doktor arasında çıkan kavgada, araya giren güvenlik görevlisi Erbakan Ö.'nün kolu çıktı. Gözaltına alınan A.S., serbest bırakıldı.
Olay dün saat 22.00 sıralarında Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ali S. ile doktor arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Erbakan Ö.'nün kolu çıktı. Ali S. ise ihbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
'ARBEDE SIRASINDA KOLUM ÇIKTI'
Tedavi altına alınan Erbakan Ö., 'Acil servise üç kişi geldi ve içlerinden birisi dişinden rahatsızdı. Temizletmek istediğini söyledi. Doktorumuz burada bunun tedavisinin olmayacağını diş doktorunun görmesi gerektiğini hastaya söyledi. Bu sırada diş şikayetiyle gelen kişi doktorun resmini çekmeye çalışınca arbede çıktı ve araya girdiğimizde kolum çıktı” dedi. Ayrıca Türk Sağlık İş Sendikası Çorum İl Başkanı Murat Yurt, gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirtti. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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