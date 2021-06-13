Deva heyetinden Alaca çıkarması

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve beraberindeki heyet geçtiğimiz günlerde Alaca’ya giderek bazı incelemelerde bulundu. DEVA Partisi heyeti Alaca’da ilk olarak Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Zeki Dilmen ile görüştü. DEVA Partisi heyeti derneğin faaliyetleri hakkında da bilgiler aldı.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır” şehitlerimiz bu ülkeyi bizlere bırakmak için canlarını verdiler, sizler ise bizler için gazi oldunuz, minnettar ve emrindeyiz” dedi.

DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra ise Alaca’da esnaf ziyaretinde bulunarak sorunları yerinde inceledi.

(Haber Merkezi)

