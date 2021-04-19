DEVA'dan Alaca ziyareti

DEVA Partisi, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği aylık engelli aile ve kurum ziyaretini bu ay Alaca'da gerçekleştirdi. İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, İl Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Özgür Özçerezci ve İl Kadın Politikaları Başkanı/Alaca İlçe Koordinatörü Zehra Benli, Alaca Engelli Derneği Başkanı Av. Ahmet Görür ile görüştükten sonra Alaca’da esnaf ziyaretinde de bulundu.



Alaca’da halkın gündemini ve sıkıntılarını dinleyen Vargeloğlu, partilerinin iktidarında neler yapılacağını, DEVA’nın 90 ve 360 günlük planlarını da anlattı.

Alaca Engelliler Derneği’nin çalışmalarını takdirle karşıladığını söyleyen Vargeloğlu, hepimizin birer engelli adayı olduğumuzun bilinmesi gerektiğini, engelin vücutta olmadığını, esas engelin beyinlerde olduğunu dile getirdi.

“DEVA Partisi olarak ülke sevdası ile çarpan yüreklerin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz” diye konuşan Vargeloğlu; “Bizler bu cennet vatanın, ülkemizin, Türkiye’mizin bekasını istiyoruz. Öyle her hafta düşman tahtasına düşman belirleyip gündem belirleme, gündem saptırma ile kendi bekalarını düşünenleri istemiyoruz. Bizler sözde değil özde Türkiye sevdalısıyız. Türkiye sevdası, çalışarak olur, üreterek olur, kamu kaynaklarını israf ederek olmaz” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

