Dane mısır hasadı başladı

Alaca’daki ilk hasat, Alaca Belediye Başkan Vekili Selahattin Batır, İlçe Tarım Müdürü Aydın Derimal ve çiftçilerin katılımı ile yapıldı.

İlçe Tarım Müdürü Aydın Derimal, ilçede Koçhisar Barajı'nın yapılmasıyla birlikte yaklaşık 118 dekar alanın kapalı sistem sulamaya açılarak ilçede ürün desenin de çeşitliliğine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Bu çeşitlilikte dikkat çekici ürünlerden bir tanesinin Dane Mısır bitkisi olduğuna değinen Derimal, “Dünya ve Türkiye üretimde ilk 3 üründen biri olan 'Dane Mısır' üretimini ilçemizde de arazilerin sulamaya açılmasıyla birlikte yaygınlaştırılması amaçlanmakta. İleriki zamanlarda az insan işgücü sayesin Dane Mısır üretimi ekimden hasada kadar makineli tarım yapıldığı için ilçemiz için daha da önemli hale gelecektir. İlçemizin çeşitli köylerinde yaklaşık 500 dekar arazi üzerinde farklı Dane Mısır çeşitleri deneyerek ilçemize en uygun çeşidi belirlemeye çalışmaktayız” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Çiftçi Kamil Bolat ise, dane mısır ekimi için öncülük ettiklerini belirterek, 3 yıldır bunun için uğraş verdiklerini söyledi. Alaca’daki çiftçi arkadaşlara dane mısır ekimini önerdiklerini anlatan Kamil Bolat, “Kazancı iyi olan bir mahsul. Memleketimize de faydalı bir mahsul. Herkesi teşvik etmek için bugün bu programı gerçekleştirdik. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)