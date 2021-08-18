Çorum’da soğan hasadına başlandı

Alaca’ya bağlı Akören Köyü'nde Alaca moru soğan ekili arazilerde hasat başladı.

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Akören ve Kuyluş köyündeki Alaca Moru Soğan ekili arazilerin kontrolleri yapıldı. Akören Köyü'nde 270 parselin, Kuyluş Köyü'nde 80 parselin kontrolü yapılırken, 19 parselde yanlış beyan tespit edildi. Yanlış beyan veren çiftçilere 30 Ağustos'a kadar ürün değişikliği yapması için uyarı yazısı gönderildi.

Öte yandan Kızıllı ve Çöplü köylerinde de Alaca Moru Soğan ekili araziler kontrol edildi. Kızıllı Köyü'nde 118 parselin kontrolü yapılarak, 11 parselde yanlış beyan, Çöplü Köyü'nde 110 parselin kontrolü yapılarak, 12 parselde yanlış beyan tespit edildiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

