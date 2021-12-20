Çorum'da tarihi eser operasyonu
Alaca 20.12.2021, 19:24
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Jandarma ekipleri tarafından Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 adet tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Alaca ilçesinde ikamet eden bir şahısta tarihi eser bulunduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 1 adet altın yüzük, 1 adet mermer heykel ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat (payp) ele geçirildi.
Tarihi eserlere el koyuldu, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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