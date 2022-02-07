Çorum'da kardan iglo yaptı
ÇORUM'un Alaca ilçesinde Menderes Aslan Fidan (59), kardan iglo yaptı.
Alaca 07.02.2022, 11:12 07.02.2022, 13:31
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Alaca ilçesine bağlı Kızıllı Köyünde yaşayan Menderes Aslan Fidan, yoğun kar yağışının ardından evinin bahçesine kardan iglo yaptı, içerisini kilim sererek süsledi. Fidan, çocukları ve torunlarıyla igloda oyunlar oynuyor, vakit geçiriyor. (Yusuf ÇINAR)
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