Çörekotu yağı ve lavanta dondurması

Erdal Şimşek, çörekotu yağı ve lavanta kullanarak yaptığı dondurmaları ilk olarak Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'ya ikram etti. Belediye Başkanı Şaltu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erdal Şimşek'e teşekkür etti.

İlçede tarım alanında büyük öneme sahip olan çörekotu ve lavantanın dondurmasının da yapılmasının büyük ilgi çektiğini ifade eden Şaltu, çörekotu yağı ve lavanta kullanılarak ilk kez yapılan dondurmanın tadına bakarak, Erdal Şimşek'e ikramı için ve ilçede bir ilke imza attığı için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

