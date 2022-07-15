Çörekotu yağı ve lavanta dondurması
Çorum’un Alaca İlçesi’nde yıllardır yaptığı halka tatlısı ile damakları şenlendiren Erdal Şimşek, bir ilke imza atarak, çörekotu yağı ve lavantadan dondurma yaptı.
Alaca 15.07.2022, 19:15
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Erdal Şimşek, çörekotu yağı ve lavanta kullanarak yaptığı dondurmaları ilk olarak Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'ya ikram etti. Belediye Başkanı Şaltu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erdal Şimşek'e teşekkür etti.
İlçede tarım alanında büyük öneme sahip olan çörekotu ve lavantanın dondurmasının da yapılmasının büyük ilgi çektiğini ifade eden Şaltu, çörekotu yağı ve lavanta kullanılarak ilk kez yapılan dondurmanın tadına bakarak, Erdal Şimşek'e ikramı için ve ilçede bir ilke imza attığı için teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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