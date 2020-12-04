Çölyaklılara gulitensiz gıda
Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ilçedeki çölyak hastalarına glutensiz gıda yardımı yaptı.
Alaca 04.12.2020, 23:02
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Çorum'un Alaca İlçesi'nde Çölyak hastalarına gulitensiz gıda yardımı yapıldı. Çölyak hastalığı ile mücadele eden ve gulitensiz gıdalarla beslenmesi gereken vatandaşlar Alaca Belediyesi tarafından tespit edildi. Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu makamında ziyaret eden Çölyak hastaları kendilerine verilen gulitensiz gıdalar için teşekkür ettiler. Başkan Şaltu da Çölyak hastalarının sorun ve isteklerini de dinleyerek, kendilerine yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.
(Haber Merkezi)
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