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“Çiftçi, biçerdöverlerin ayarlarına dikkat etsin”

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Serkan Sayın, biçerdöverin dökeceği her bir danenin çiftçinin zararına olduğu kadar milli servete de zarar verdiğini söyledi.

“Çiftçi, biçerdöverlerin ayarlarına dikkat etsin”

Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Serkan Sayın, biçerdöverin dökeceği her bir danenin çiftçinin zararına olduğu kadar milli servete de zarar verdiğini söyledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:36
“Çiftçi, biçerdöverlerin ayarlarına dikkat etsin”

Hasat döneminin başlaması ile birlikte tarlalarda denetimlerde bulunan Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Serkan Sayın, çiftçilerin zararın önüne geçmek ve milli servete zarar verdirmemek için gerekli denetimleri yaptıklarını kaydetti.

Çiftçileri biçerdöverlerin ayarlarının bozulabileceği ve dökülen dane sayısında artış olup olmadığını kontrol etmeleri noktasında uyaran Sayın, “Çiftçilerimizden isteğimiz birinci kontrolör çiftçinin kendisidir. Lütfen ağaç gölgesinde, römorkların gölgesinde durup ürününüzün biçilmesini beklemeyin. Biçerdöverlerin ayarları bozulabilir sık sık yerleri kontrol edin ki, dökülen dane fazla ise biçerdöver kullanıcısını uyarınız. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak biz hep kontrolde olacağız.

Yetişemediğimiz yerler olacak uyarılara rağmen ayarlarını yapmayıp dökmeye devam eden biçerdöverler için bizi arayın. Biçerci tarlamı yarım bırakır diye düşünmeyiniz. Tarlayı yarım bırakmakta bir suçtur. Biçerdöverin dökeceği her bir danenin siz çiftçilerimize zararı olduğu gibi milli servetimize de zararı vardır” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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