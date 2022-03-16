Ceylan’dan Alaca projelerine tam destek

Ceylan, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu TBMM’de konuk etti.

Milletvekili Ceylan, ziyarette Başkan Halil İbrahim Şaltu ile başkan yardımcısı Fatih Arslan ve ekibi tarafından hazırlanan yeni projeler hakkında görüştü.

Alaca için yapılması gereken projeleri sunarak ve tek, tek anlatan Belediye Başkanı Şaltu, Milletvekili Ceylan’dan destek istedi.

6 MİLYONLUK GES’İN İHALESİ HAZİRAN’DA

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Alaca için hazırlanan yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Ceylan, yaptığı görüşmeler neticesinde Alaca Belediyesi 750 kw Güneş Enerji Santrali için finansman sağlarken, 6 milyon lira bütçesi bulunan GES’in Haziran ayında ihalesinin yapılacağını bildirdi.

SULU TARIMDA ALACA İÇİN YENİ DÖNEM!

Çekerek Havzası Kalkınma Projesi kapsamında yer alan Alaca Barajı ve İbrahim Köyü Barajı için ihale bu yıl içerisinde tamamlanacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, daha önce programa alınan iki barajın kapalı sisteme geçeceğini ve sulu tarımda Alaca için yeni bir döneme başlanacağını dile getirdi.

3. TOKİ İÇİN BİR YER DAHA TAHSİS EDİLDİ

3. Etap TOKİ konutları için eski makine parkı tahsis edildiğini anlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, belediyenin daha fazla konut için 28 dönümlük Maraşlı mevkiindeki araziyi TOKİ için tahsis ederek tekrar müracaatını gerçekleştirdiğini anlattı.

Bunun üzerine Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TOKİ yetkilileri ile görüşerek, Alaca’da TOKİ konutlarının devamı için eski makina parkı yeri ve Maraşlı mevkilerinde yer temini sağlandı.

ŞALTU’DAN MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca projelerine tam destek veren Çorum Milletvekili Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti.

Şaltu, “Alaca’ya hizmet için çıktığımız bu yolda bizlere desteklerini her zaman veren Çorum Milletvekili Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız güzel ilçemize en güzel hizmetleri sunmak ve yatırımlar yapmaktır. Bu anlamda plan ve projelerimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

