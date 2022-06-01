Çerkesler, Mahmudiye’de Bahar Şenliği’nde buluştu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mahmudiye Köyü Bahar Şenlikleri, hafta sonu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Köy Muhtarı Ramazan Kale ile Alaca İlçesi Mahmudiye Köyü Geliştirme Güzelleştirme Derneği Başkanı Hacı Bayram Top’un organizasyonu ile düzenlenen şenlik, coşku içerisinde tamamlandı.

Kafkas halk oyunları gösterilerinin sunulduğu ve Kafkas müziklerinin yankılandığı şenliğe, protokol mensupları, köy halkı ve Çerkes kökenli çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliğe Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP İl Başkan Yardımcıları Emin Söğütcü, MHP Alaca İl Genel Meclisi Üyesi Nazım Çetin, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Sobacı ve Çilingirciler Odası Başkanı Hasan İlhan, bazı esnaf odası yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

