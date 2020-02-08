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“Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yarıyıl tatili süresince gençlerin namaz alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla başlattığı “Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesinin finali Alaca Sebilullah Camii’nde yapıldı.

“Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yarıyıl tatili süresince gençlerin namaz alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla başlattığı “Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesinin finali Alaca Sebilullah Camii’nde yapıldı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:04
“Camiyi seviyoruz namazla buluşuyoruz”

Yarıyıl tatilinde camiye devam eden öğrencilerin ve velilerin katıldığı program öncesinde İlçe Müftüsü Fatih Kaya yaptığı vaazında çocukların namaza gelip yetişkinler arasında saf tutmasını çok önemsediklerini ifade ederek, bu tür faaliyetlerin gençlere namaz alışkanlığı kazandırmak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Kaya, konuşmasında anne babaların da çocuklarını teşvik ederek ve bizatihi kendilerinin örnek olmasının gerektiğini ifade etti. Proje sonunda birinci Günhan Camii’nden Hasan Can Bulut, ikinci Yıldızhan Camii’nden Emirhan Feker, üçüncü Şıhlar Camii’nden Osman Bilgin, Ortaokullar arasında birinci Denizhan Camii’nden Ömer Faruk Erbaş, ikinci Hayırlıoğlu Camii’nden Muhammed Çağrı Yılmaz, üçüncü Sebilullah Camii’nden Burak Pak oldu. Program sonrasında yarıyıl tatilinde aksatmadan camiye gelip, namaz sure ve dualarını ezbere okuyan ilk ve ortaokul öğrencileri arasından dereceye girenlere ödülleri İlçe Müftüsü Fatih Kaya tarından verildi. Dereceye girenlere tablet ve saat hediye edilen programda ayrıca her öğrenciye başkanlığın yayınları arasında yer alan çeşitli kitaplar ve Diyanet çocuk takvimi hediye edildi. Program yapılan ikramlarla son buldu. (Haber Merkezi)

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