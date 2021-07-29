Büyükdona Köyü'nde çıkan yangın korkuttu

İsa Sezer'e ait olduğu öğrenilen evin bacasında çıkan ve evi saran alevler itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangına Alaca Belediyesi, Yozgat Aydıncık Belediyesi ve Yozgat Baydiğin Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sebebi ile evde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



(Haber Merkezi)

