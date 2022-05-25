Böyle sınav görülmedi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Şehit Nedim Tuğaltay Lisesi’nde gerçekleştirilen TYT sınavına 188 öğrenci katıldı. Pazar günü yapılan AYT sınavına ise 169 öğrenci katılım sağladı. 26 okul idarecisinin gözetmenliğinde gerçekleştirilen sınavlar ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sistemde yapıldı.

ÖSYM KURALLARINA UYGUN GERÇEKLEŞTİ

Alaca Belediyesi’nin destekleriyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idarecilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen TYT ve AYT sınavları Alaca tarihinde ilk defa ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav sisteminin kuralları ile bir sınav yapıldı. Sınav öncesinde tüm öğrencilere sınav giriş kimlik kartları hazırlandı. Optik kağıtları öğrenci isimleriyle hazırlandı.

Öğrenci sınava girdiğinde önünde kendi adına düzenlenmiş optik kağıdı, hangi gün, hangi saatte, hangi okulda, hangi sınıfta, hangi sırada sınava gireceği ÖSYM sistemine göre belirlenerek sınavdan önce öğrencilere gönderildi. Gerçekleştirilen sınavların tüm finansmanlığını ise Alaca Belediye Başkanlığı karşıladı.

BAŞARI DİLEDİ

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç ile birlikte sınav öncesinde tüm salonları gezerek öğrencilere başarılar diledi. “Gençlerimiz bizim geleceğimiz” diyen Başkan Şaltu, “Eğitim kurumlarımızın her zaman yanında olduk. Gençlerimizin sınavlara daha iddialı hazırlanmalarını sağlamak adına deneme sınavı gerçekleştirdik. Sınavlara katılan tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idarecilerimize vermiş oldukları destekten dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

