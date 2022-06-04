Bir iş yerinin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

S.E'nin kullandığı 19 BJ 257 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Sanayi Kavşağı yakınlarında bir iş yerinin bahçesine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.