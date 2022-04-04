Belediye THM Korosu Alaca’da alkış topladı
Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Alaca'da konser verdi.
Alaca 04.04.2022, 21:05
15
Alaca Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen konserde vatandaşlara unutulmaz bir türkü ziyafeti yaşatıldı.
Konsere Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Agaçdan, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği birbirinden güzel türküler büyük alkış alırken, Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na Başkan Şaltu tarafından teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|28
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22