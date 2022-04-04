Belediye THM Korosu Alaca’da alkış topladı

Alaca Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri çerçevesinde Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen konserde vatandaşlara unutulmaz bir türkü ziyafeti yaşatıldı.

Konsere Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragıp Agaçdan, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği birbirinden güzel türküler büyük alkış alırken, Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na Başkan Şaltu tarafından teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi.



(Volkan SINAYUÇ)