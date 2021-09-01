Başkan Şaltu’dan vatandaşlara aşure

Muharrem Ayı nedeniyle Alaca Belediyesi tarafından ilçede Cumhuriyet Meydanı'nda aşure dağıtım etkinliği düzenlendi.

Aşure dağıtımına Kaymakam Kürşad Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan katıldı. Vatandaşlar Atak ve Şaltu tarafından dağıtımı yapılan aşurelere ilgi gösterdi.

(Uğur GÖRKEM)

