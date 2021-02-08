Başkan Şaltu’dan Başhekim’e ziyaret

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Halil İbrahim Şaltu, “Özellikle bu salgın döneminde sağlık çalışanlarımıza büyük bir iş düştü. İlçemizde de salgın döneminde önemli çalışmalara imza atan sağlık çalışanlarımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyoruz. Görevlerinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Alaca Devlet Hastanesi Başhekimi Enver Ergin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. Ziyarette Hastane Mali İşler Müdürü Berat Şahin de yer aldı.

(Haber Merkezi)